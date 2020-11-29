YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de trafik polisi korona virüse yenik düştü

Kocaeli’de trafik polisi korona virüse yenik düştü

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.11.2020 22:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’de trafik polisi olarak görev yapan 42 yaşındaki İdris Sarıkaya, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli motosikletli trafik polisi İdris Sarıkaya korona virüse yakalanması sonrasında tedavi altına alındı.

Kocaeli’de trafik polisi olarak görev yapan 42 yaşındaki İdris Sarıkaya, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli motosikletli trafik polisi İdris Sarıkaya korona virüse yakalanması sonrasında tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi sonucu İzmit’te bulunan Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Sarıkaya, sabah saatlerinde fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesi sonucu kurtarılamayan Sarıkaya, hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
06:26
Sabah
07:56
Öğle
12:54
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Şifa Eczanesi
Kandira
Şifa Eczanesi
Izmit
Efe Eczanesi
Izmit
Osmangazi Eczanesi
Darica
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Golcuk
Akcan Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.