Kocaeli'de trafikte yol verme tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 ZY 1577 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü A.K. ile 34 FUD 041 plakalı otomobilin sürücüsü C.P. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sırasında yolcu otobüsü önünde aniden duran otomobile çarptı.
Kaza sonrası otobüsteki yolcuların da karıştığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada otobüs yolcusu E.G. ile otomobil sürücüsü C.P. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.