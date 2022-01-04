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Kocaeli'de tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

04.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 41 HY 897 plakalı otomobil, otogar yönünde ilerleyen tramvayla hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan çarpışma anı, tramvay kamerasınca kaydedildi.

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