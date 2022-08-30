Kocaeli'de Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" gerçekleştirdi.
Deniz Yıldızları Spor Kulübü Dalış Merkezi öncülüğünde Kerpe sahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarmanın katkılarıyla dalış etkinliği düzenlendi.
Denizin yaklaşık 10 metre derinliğinde 9 metre uzunluğa ve 6 metre genişliğe sahip Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan dalgıçlar, su yüzeyine çıktıktan sonra sahile kadar yüzdü.
Dalgıçlar, taşıdıkları bayrak ve posteri vatandaşların desteğiyle marşlar eşliğinde karaya çıkardı.
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