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Kocaeli’de üstgeçitler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Beleiyesi, halkın yoğun olarak kullandığı üst geçitleri düzenli olarak dezenfekte ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli’de üstgeçitler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Beleiyesi, halkın yoğun olarak kullandığı üst geçitleri düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda halkın yoğun olarak kullandığı üst geçitler dezenfekte edilmeye başlandı. Korona virüse karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halkın ortak kullanım alanları olan otobüsleri, durakları, taksileri, kamu kurumları gibi yerlerin yanına üstgeçitleri de dahil etti.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenli olarak üstgeçitleri dezenfekte etmeye başladı.

Kocaeli’de üstgeçitler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Gültekin Eczanesi
Gebze
Atun Eczanesi
Izmit
Yaren Eczanesi
Korfez
Burak Eczanesi
Gebze
Özkan Eczanesi
Izmit
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