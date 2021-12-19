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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

19.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

İzmit ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 kilo 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı, sokak satıcısı olduğu değerlendirilerek haklarında tahkikat başlatılan şüpheliler S.K. ve A.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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