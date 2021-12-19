Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

İzmit ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 kilo 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı, sokak satıcısı olduğu değerlendirilerek haklarında tahkikat başlatılan şüpheliler S.K. ve A.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz