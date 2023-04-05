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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

05.04.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 102 gram sentetik kannaninoid, 16,45 gram metamfetamin ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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