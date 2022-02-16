Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kentte düzenlenen 3 operasyonda, 56 kilo 250 gram toz esrar, 11,08 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ş.T, S.M.A. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz