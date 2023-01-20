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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 5'i tutuklandı

20.01.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 5'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında Gebze ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 11 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 13,15 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 995 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.Ç, F.C.I, M.T, H.T. ve Ş.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli uyuşturucu operasyonu

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