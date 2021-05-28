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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

28.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele, Derince, Gebze ve İzmit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Başiskele, Derince, Gebze ve İzmit ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 592 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, 10 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 11 tabanca fişeği ve 37 bıçak ele geçirildi.

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