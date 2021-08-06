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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

06.08.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik polis ekiplerince Gebze'de çalışma yapıldı.

Bu kapsamda M.A.T. ve C.T'nin evinde arama yapan polis ekipleri, 28 parça halinde 12 kilo 900 gram skunk, 9 gram esrar tohumu, 2 hassas terazi, 1 tüfek, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzenekler ile klipsli poşetler ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A.T ve C.T gözaltına alındı.

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