Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6-7 Ekim'de İzmit ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 37,6 gram metamfetamin, 21 gram skunk, 1 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si ise haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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