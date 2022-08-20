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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

20.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 18 Ağustos'ta İzmit, Başiskele, Gölcük ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 16,80 gram esrar, 71 gram metamfetamin, 77 gram sentetik kannabinoid, 7 kök kenevir bitkisi, 7 sentetik ecza ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ikisine adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 10'u ise haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:08
Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
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Kocaeli ECZANELER
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