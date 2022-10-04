Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yakacık Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Başiskele ilçesinde, şüpheli İ.Y'nin adresine dün düzenlenen operasyonda, 8 kilo 101 gram kubar esrar, 316 gram toz esrar ve 193 gram kenevir tohumu ele geçirilmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz