YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

26.07.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde çalışma başlattı.

Ekipler, 4 farklı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri ayrıca yaptıkları aramada şüphelilerin üzerinde 76,5 gram metamfetamin, 70 gram sentetik kannabinoid, 0,65 gram esrar, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerden 5'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen A.F.Ç, C.I, H.D, S.K, B.S, E.A, E.K, K.T, A.B ve B.E hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de şaka sırasında tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen genç ağır yaralandıKocaeli'de şaka sırasında tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen genç ağır yaralandı
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandıİzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Kayseri'de 13. kattan düşen kadın öldüKayseri'de 13. kattan düşen kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:44
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:30
Yatsı
22:09
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.