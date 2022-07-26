Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde çalışma başlattı.

Ekipler, 4 farklı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri ayrıca yaptıkları aramada şüphelilerin üzerinde 76,5 gram metamfetamin, 70 gram sentetik kannabinoid, 0,65 gram esrar, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerden 5'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen A.F.Ç, C.I, H.D, S.K, B.S, E.A, E.K, K.T, A.B ve B.E hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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