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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

02.02.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İzmit, Kartepe, Gölcük ve Çayırova ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 30 gram metamfetamin, 48 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 lira ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, Y.D, E.D, T.D, B.E. ve Y.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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