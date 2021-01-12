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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

12.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 5 yıl 6 ay 20 gün ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur E, suça sürüklenen çocuk A.U. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraat ve tahliyesini talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur E. ile suça sürüklenen çocuk A.U'ya, suçun işlenmesindeki özellikler ve uyuşturucu miktarını dikkate alarak "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 10 yıl hapis ve 1000 gün adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

İyi hal indirimi uygulayan heyet, sanık Uğur E'yi 8 yıl 4 ay hapis ile 833 güne karşılık 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanığın tahliyesine karar verildi.

Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olan A.U. hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne düşürdü. Sanığın 555 güne karşılık 11 bin 100 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, tutuklama talebinin reddine karar verdi.

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