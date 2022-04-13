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Kocaeli'de vatandaş ile ayakkabısını alan köpek arasındaki kovalamaca gülümsetti

13.04.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de vatandaş ile ayakkabısını alan köpek arasındaki kovalamaca gülümsetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, teravih namazı için camiye gelen bir kişinin ayakkabısını alıp kaçan sahipsiz köpeğin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü izleyenleri tebessüm ettiriyor.

İzmit Kemal Paşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Fevziye Camisi'ne teravih namazını kılmaya gelen bir kişi, camiye girmek için ayakkabılarını çıkararak ayakkabılığa koydu.

Bu sırada sahipsiz bir köpek ayakkabının tekini ağzına alarak koşmaya başladı.

Durumu fark eden kişi, köpeği kovalamaya başladı. Cadde üzerinde devam eden kovalamacaya vatandaşlar da dahil oldu. Bazı vatandaşlar köpeği yakalamaya çalışırken, bazıları da şaşkın bakışlarla olayı izledi.

Yaşanan kovalamaca, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

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Kocaeli İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:18
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:44
Yatsı
21:08
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