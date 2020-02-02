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Kocaeli’de vatandaşlar ‘robotik kodlama’yı öğrenecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.02.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda hayata geçirilen projeyle vatandaşlara ‘robotik kodlama’ eğitimi verilecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), teknolojik çağın en önemli gereksinimleri arasında yer alan ‘robotik kodlama’ konusunda önemli bir eğitim hamlesi başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda hayata geçirilen projeyle vatandaşlara ‘robotik kodlama’ eğitimi verilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), teknolojik çağın en önemli gereksinimleri arasında yer alan ‘robotik kodlama’ konusunda önemli bir eğitim hamlesi başlattı. KO-MEK, bu kapsamda önümüzdeki dönemde yetişkinler için ücretsiz robotik kodlama eğitimleri verecek. Bu önemli eğitim hamlesi öncesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi (MARKASEM), KO-MEK bilişim branşı usta öğreticileri için robotik kodlama eğitimci eğitimi vermeye başladı. Eğitim alan bilişim usta öğreticileri, yetişkinlere robotik kodlama eğitimi verebilecek. Bu sayede KO-MEK’te robotik kodlama eğitimi alan vatandaşlar, çocuklarıyla aynı teknolojik dili kullanmanın avantajını yaşayacak.
MARKASEM desteği ile düzenlenen ‘robotik kodlama eğitimci eğitimi’, algoritmaya giriş dersi ile başladı. Aynı gün içinde usta öğreticilere kodlama, blok kodlama, akıllı teknolojiler ve akıllı sistemler, yazılım ve donanım kavramları ile yazılımda kullanılan araçlar ve programlama dilleri anlatıldı. Eğitim süresince ayrıca 3D tasarıma giriş, ‘Raspberry Pi Yapay Zeka’ ve makine öğrenmesi, nesnelerin interneti ve akıllı şehir uygulamaları gibi başlıklarda KO-MEK usta öğreticilerine kapsamlı bilgi aktarımı yapılacak.
KO-MEK usta öğreticilerine verilen kodlama eğitimi ile çocuklar okullarda kodlama öğrenirken kendi dönemlerinde bu imkandan faydalanamayan abilerinin, ablalarının, ailelerin robotik kodlama alanında kendilerini yetiştirmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Yetişkin eğitimi konusunda bir marka olan KO-MEK’in yetişkinlere vereceği robotik kodlama eğitimi ile aynı zamanda genç neslin ebeveynleri ile aynı teknolojik lisanı konuşmaları da sağlanacak.

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Karamursel
Dilgül Eczanesi
Gebze
Hakan Eczanesi
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Basiskele
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