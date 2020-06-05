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Kocaeli’de vatandaşlara Cuma namazında 20 bin maske dağıtıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’de kılınan cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz 20 bin adet maske ve 40 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cuma namazını kılmak için camilere giden vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

Kocaeli’de vatandaşlara Cuma namazında 20 bin maske dağıtıldı

Kocaeli’de kılınan cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz 20 bin adet maske ve 40 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cuma namazını kılmak için camilere giden vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı. Geçen hafta ilk kez başlayan cemaatle namazlar, vatandaşlar için belirlenen açık alanlarda sosyal mesafe sağlanarak kılındı. Cuma namazı ibadeti için sosyal mesafeye dikkat ederek camiye giden vatandaşların sağlığını önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz 20 bin maske ve 40 bin tek kullanımlık seccade dağıttı. Salgın önlemi kapsamında namaz kılınan meydan, okul bahçesi ve camilerin önüne dezenfektan yerleştirildi.
Korona virüs salgının bitimine kadar ücretsiz olarak dağıtılan maske, tek kullanımlık seccade ve diğer hizmetler aksatılmadan vatandaşın hizmetine sunulacak.

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İmsak
03:26
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Kemal Eczanesi
Gebze
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Kayra Eczanesi
Golcuk
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