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Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

13.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yasak alanda midye avcılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişiye idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Yarımca mevkisindeki iskele civarında midye avlayan kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis botuyla bölgeye giden ekipler, yasak alanda midye avcılığı yapan M.S.K. ve M.O'yu yakaladı.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Midye avcılığında kullanılan tekne ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne çekildi.

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