Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde bir apartmanda yalnız yaşayan Emine Bahar'dan (78) uzun süre haber alamayan komşuları durumu yakınlarına bildirdi.

Geldikleri evde Bahar'ın hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz