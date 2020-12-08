Kocaeli’de yatalak hastalara 19 yıldır ücretsiz nakil hizmet veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatalak veya sürekli tedavi gören hastalara 19 yıldır ücretsiz nakil hizmeti veriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı olan Hasta Nakil Hizmeti, vatandaşları evlerinden alarak tedavi görecekleri hastaneye götürüyor. Tedavinin ardından hastalar alınarak tekrar evlerini bırakılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında da aralıksız çalışan Hasta Nakil Hizmeti vatandaşın yüzünü güldürüyor. İl içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aralıksız hizmet veren ambulansları toplum sağlığı için düzenli olarak dezenfekte ediyor. 19 yıldır ücretsiz bir şekilde verilen hasta nakil hizmetinden 4 yıldır yararlanan Sevda Tekin, nakil hizmetinin hastalar için çok önemli olduğunu ifade etti.

Hizmetten memnun olduğunu belirten yatalak ve diyaliz hastası Sevda Tekin, “Böbrek yetmezliğim nedeniyle diyaliz görüyorum. 4 yıldır bu hizmetten faydalanıyorum. Bu hizmette görev yapan personeli çok seviyorum. Beni evimden alıp diyaliz merkezine götürüyorlar. Daha sonrada alıp evime getiriyorlar. Bu hizmet olmasaydı diyaliz merkezine gidemezdim. Yapılan hizmetten çok memnunum. Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Bey başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 19 yıldır hizmet verdiği Hasta Nakil Hizmeti felçli, yatalak pozisyondaki hastalar, cihaz ve oksijen destekli hastalar, ambulans ile taşınması uygun görülen yürüyemeyen engelli hastalar, ameliyat olmuş yatar durumda ve yatarak gitmesi gereken hastalara veriliyor. Bunların dışında yerinde yapılan değerlendirmede ambulans hekimi ve sağlık personelleri tarafından ambulans ile taşınması uygun görülen hastalar da hizmetten faydalanabiliyor. Hasta nakil ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşları il içi nakil taleplerinde tedavi, randevu tarihi ve saatinden en az 1 gün önce, il dışı nakil taleplerinde ise en az 3 gün önceden Büyükşehir 153 çağrı merkezini arayarak randevu oluşturması gerekiyor.



