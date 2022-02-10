YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Kocaeli'de yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

10.02.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

B.G'ye Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken M.İ'nin idaresindeki 41 KA 178 plakalı minibüs çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı B.G'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgiyle büyüttüğü kazı "Cango"yu yanından ayırmıyorSevgiyle büyüttüğü kazı "Cango"yu yanından ayırmıyor
Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıElazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Asansörde cansız bedeni bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktıGÜNCELLEME - Asansörde cansız bedeni bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli Gebze

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:19
İkindi
16:08
Akşam
18:35
Yatsı
19:55
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.