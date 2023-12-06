YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi

Kocaeli'de "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi

06.12.2023 07:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 89. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi.

Kocaeli'de "Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı düzenlendi

Başiskele Belediyesince Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yazar İlknur Bektaş, Milli Mücadele dönemindeki Türk kadınlarının başarılarını anlattı.

Türk sinemasının usta sanatçısı Hülya Koçyiğit de programda sevenleriyle buluştu.

Koçyiğit, Avrupa'daki birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

Kadınların artık her alanda yer aldığını ifade eden Koçyiğit, "Türkiye’nin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. İnsanlığın, varlığın, geleceğin şartı ailenin toplumsal direği kadındır. Kadın medenidir, ileridir ve üretkendir. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil, kadınların birçok sorunu AK Parti hükümetleri döneminde telafi edildi, önleri açıldı. Kadınlarımızın başarıları ülkemiz için basamaktır. Bugün her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartan yüzlerce kadın var. Türkiye Yüzyılı'mızda daha nice kadınlarımızı alkışlayacağız." dedi.

Programa katılan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Türkiye'de 9 kadın valinin çalıştığını ifade ederek "Çok güçlü devlete sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak az. Gençlerimize, kendilerine güvenmelerini, hayallerinin peşinden gitmelerini söylüyorum. Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın vicdanı olacak dik duruş sergileyecek ülkemize sonuna kadar biz kadınlar olarak sahip çıkacağız." dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün de konuşma yaptığı program, kum sanatı gösteriyle son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldiMuş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldi
Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisiDiyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi
Rize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden olduRize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Aralık Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
08:02
Öğle
12:56
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Çarşamba

Aspava eczanesi
Izmit
Karamürsel eczanesi
Karamursel
Genç eczanesi
Kandira
İskele eczanesi
Dilovasi
Çayirova eczanesi
Cayirova
Gamze eczanesi
Golcuk
Yenidoğan eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.