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Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini zaman zaman 70 metreye kadar düşürdü.

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini zaman zaman 70 metreye kadar düşürdü. İl genelinde etkili olan ve yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu ve TEM Karayolu’nda etkili olan sis nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:19
İkindi
16:15
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Deniz Eczanesi
Karamursel
Palandöken Eczanesi
Darica
Can Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Seymen Eczanesi
Golcuk
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