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Kocaeli'de yolda meydana gelen çökme nedeniyle 3 bina tedbiren boşaltıldı

13.11.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yolda meydana gelen çökme nedeniyle 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kocaeli'de yolda meydana gelen çökme nedeniyle 3 bina tedbiren boşaltıldı

Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta yağış ve inşaat için yapılan temel kazısı sonrası toprak kayması ve çökme yaşandı. Park halindeki hafif ticari araç, inşaat temeline yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekiplerinin yanı sıra polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Öte yandan, Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Çökmenin meydana geldiği sokakta teknik ekibin incelemesi sonucu bu alana yakın olan 3 binanın boşaltılmasına karar verilerek, burada ikamet eden 11 kişiden 7’si yakınlarının yanına, 4’ü ise Büyükşehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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