Kocaeli'de yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda yürüyüş yapan K.İ, tanımadığı kişi tarafından karnından bıçaklandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.İ, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli G.M, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz