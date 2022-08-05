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Kocaeli'de yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

05.08.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda yürüyüş yapan K.İ, tanımadığı kişi tarafından karnından bıçaklandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.İ, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli G.M, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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