Kocaeli’de yollar çevreci boyalar ile boyanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol çizgi boyama çalışmalarında insan sağlığı ve çevre açısından zararsız su bazlı boya kullanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, asfalt ve beton yüzeyli köy yollarında yol çizgi boyama çalışmasu yapıyor. Çaıışmalarda insan sağlığı ve çevre açısından zararsız su bazlı boya kullanılıyor. Bu yıl yapılan çalışmalarda insan sağlığı ve çevre açısından zararsız boya özelliği taşıyan su bazlı yol çizgi boyaları kullanılıyor. Asfalt ve beton yüzeyli köy yollarında uygulama yapılan boyalar, düşük maliyet ve trafik güvenliğinin yanı sıra temiz bir çevre için de katkı sağlıyor. Maliyeti ve çevreye duyarlılığıyla ön plana çıkan su bazlı boyalar yüksek nemde, düşük sıcaklıkta ve hava sirkülasyonunun az olduğu yerlerde bile koruma sağlıyor.

Yol çizgi çalışmalarında kullanılan su bazlı boyalar, çevreye olduğu kadar sürücülere de önemli katkılar sunuyor. Aşınmaya karşı dirençli, iyi örtücülük sağlayan boyalar, gece görüşü arttırıyor. Çevre dostu olan boyalar, solvent bazlı boyalara göre kullanımı daha kolay, çalışma şartlarında daha güvenli hale getiriyor.

