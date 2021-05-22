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Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

22.05.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı 73 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

H.D'nin yönetimindeki 20 NB 623 plakalı tır, D-100 kara yolu Eşme Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Halil İbrahim Doğru'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü H.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Doğru'nun naaşı Eşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Doğru'nun babasının da 37 yıl önce aynı mevkide meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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