YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de yolunu kaybeden bisikletli turistin yardımına zabıta yetişti

Kocaeli'de yolunu kaybeden bisikletli turistin yardımına zabıta yetişti

25.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yolunu kaybeden bisikletli turistin yardımına zabıta yetişti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bisikletiyle gezerken yolunu kaybeden İngiliz turisti gideceği yere zabıta ekipleri ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körfez'de yaşayan arkadaşının yanına tatil için gelen İngiliz turist, bisikletiyle dolaşırken kayboldu.

Döneceği adresi bulamayan kadın turist, İzmit Tavşantepe Ulu Camisi'ne sığındı.

İmamın haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri camiye geldi.

Görevliler, turistin arkadaşına ulaşarak evin adresini belirledi.

İngiliz turist, kendisini arkadaşının evine bırakan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MS'i yenmek için 9 yaşında yüzmeye başlayan kadın, sporcu yetiştiriyorMS'i yenmek için 9 yaşında yüzmeye başlayan kadın, sporcu yetiştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltıKonya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:11
İkindi
16:39
Akşam
19:24
Yatsı
20:44
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.