Kocaeli'de yükü kayan tır ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yükü kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

K.S. idaresindeki 34 EV 9961 plakalı makine parçaları yüklü tırın, Eskihisar Feribot İskelesi yolunda yükü kaydı.

Kaymanın etkisiyle devrilme tehlikesi yaşayan tırın, vinç yardımıyla yükü düzeltildi.

Polisin önlem aldığı yoldaki trafik, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından normale döndü.



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