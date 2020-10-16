YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.10.2020 05:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Eskihisar Mahallesi feribot iskelesi yolunda Gebze yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LNC 59 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Burak Ö. idaresindeki 41 AEF 802 plakalı otomobil ve Sebahattin Y'nin kullandığı 34 NB 1761 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, Ayşe Y. ve 34 LNC 59 plakalı otomobilde bulunan kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

34 LNC 59 plakalı otomobilde bulunan yaralı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Samsun Valiliği’nden ’okulda karantina’ açıklaması
Samsun Valiliği’nden ’okulda karantina’ açıklaması
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
Konya’da büyük dönüşüm başladı
Konya’da büyük dönüşüm başladı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:51
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Deva Eczanesi
Izmit
Alcan Eczanesi
Golcuk
Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Derbent Eczanesi
Kartepe
Çağlar Eczanesi
Darica
İskele Eczanesi
Dilovasi
Semih Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.