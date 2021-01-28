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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

28.01.2021 23:04 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul yönünde giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 ACA 690 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Körfez Mahallesi'ndeki yol uygulamasında trafiğin yavaşlaması üzerine duran Hamdi E. idaresindeki 34 YB 280 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazaya araçların önündeki belediye otobüsü de karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile eşi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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