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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

09.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kişinin yaralandığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Muallim mevkisinde Muhammet E. idaresindeki iş makinesi, Güllü G. yönetimindeki 54 AFY 037 plakalı otomobil, Yunus K'nin kullandığı 41VB490 plakalı pikap ile Ahmet T. idaresindeki 41AAE791 plakalı tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada yaralanan Ahmet T. ve Güllü G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın devrilmesi sonucu yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, Ankara yönünde de trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İstanbul istikametindeki araçlar, yan yollara yönlendiriliyor.

Ekiplerin önlem aldığı bölgede, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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trafik kazası Kocaeli Gebze

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