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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

28.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çarpışan iki otomobilin yolcu indiren otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Körfez Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki 41 E 9633 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ç.K. idaresindeki 10 ACU 937 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil yol kenarında yolcu indiren A.G. idaresindeki 41 FU 441 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Otomobillerden birisi otobüs ile yol kenarındaki seramik yüklü paletlerin arasına sıkışırken, diğeri otobüsün arka tekerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. 41 E 9633 plakalı otomobilde sıkışan yaralılar Ö.Ö, K.S. ile S.T. 1 saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kocaeli Otomobil kaza otobüs yaralı

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