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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

AA AA
26.02.2024 08:42
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Ataevler Mahallesi mevkisinde, B.D. idaresindeki 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç, E.E. yönetimindeki 16 BGF 121 plakalı otomobil ile K.A'nın kullandığı 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçların sürücüleri ile 54 FJ 173 plakalı araçtaki A.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan A.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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trafik kazası Kocaeli zincirleme kaza

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