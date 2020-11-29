Kocaeli’de Zula Turnuvası heyecanı başlıyor

Kocaeli’de yaşayan Zula oyuncularının kendini göstermesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi, "Kocaeli Zula Turnuvası" düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Lokum Games iş birliğiyle korona virüs sebebiyle izolasyon sürecinde evlerinde olan gençler için 16 Aralık’ta online olarak “Kocaeli Zula Turnuvası” düzenliyor. 15 yaşından büyük ve Kocaeli’de ikamet eden tüm oyun severlere açık olacak ödüllü turnuva için 30 Kasım Pazartesi günü başvurular başlıyor. Kocaeli Zula Turnuvası’na başvurular 14 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Takım olarak gerçekleşecek karşılaşmalarda, Türkiye’nin en sevilen MMO FPS oyunu Zula’da kıyasıya rekabet heyecanı yaşanacak.

Kocaeli’de spora ve sporcuya önem veren, spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için yürütülen çalışmalara öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde evde kalan gençlerin kaliteli vakit geçirebilmesi için alternatif yarışmalar düzenliyor. Geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporların yaygınlaştırılmasına destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Lokum Games iş birliğiyle online olarak Zula Turnuvası düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 16 Aralık’ta düzenleyeceği “Kocaeli Zula Turnuvası” Kocaelili oyun severlere özel olacak. Kocaeli’nin en iyi Zula oyuncusu olduğunu gösterme şansını yakalayacak olan gençler online olarak gerçekleştirilecek turnuvada kıyasıya mücadele edecek. 15 yaşından büyük olan ve Kocaeli’de ikamet eden tüm oyun severlere açık olacak turnuva için 14 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabilecek.Kocaeli Zula Turnuvası, 16 Aralık’ta başlayacak ve bitiş tarihi katılımcı sayısına göre belirlenecek. Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, şampiyon takıma da kupa verilecek. Toplam para ödülünün 10 bin TL olacağı turnuvada; birinci olan takıma 5 bin TL, ikinci takıma 2 bin 500 TL, üçüncü olan takıma bin 250 TL ve dördüncü takıma bin TL para ödülü verilecek. Turnuvayla ilgili ayrıntılı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zula Oyun ve Zula Espor resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

