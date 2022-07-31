Kocaeli'deki Ballıkayalar doğal sit alanı ilan edildi

Kocaeli'nin Gebze ve Dilova ilçelerinde yer alan Ballıkayalar, "doğal sit-nitelikli koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Ballıkayalar'ın doğal sit alanı kabul edilmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre Ballıkayalar, "doğal sit-nitelikli koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.
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