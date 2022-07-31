YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kocaeli'deki Ballıkayalar doğal sit alanı ilan edildi

Kocaeli'deki Ballıkayalar doğal sit alanı ilan edildi

31.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki Ballıkayalar doğal sit alanı ilan edildi

Kocaeli'nin Gebze ve Dilova ilçelerinde yer alan Ballıkayalar, "doğal sit-nitelikli koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Ballıkayalar'ın doğal sit alanı kabul edilmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre Ballıkayalar, "doğal sit-nitelikli koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladıKPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
Antalya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldüAntalya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
çevre

Ankara Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:39
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:11
Yatsı
21:46
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.