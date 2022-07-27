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Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü

27.07.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü

Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde forklift ile yük arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan özel bir yükleme ve boşaltma limanındaki iskelede yükleme sırasında forklift ile yük arasında kalan işçi Mehmet D. (55) sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mehmet D'nin cenazesi Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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forklift kaza

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