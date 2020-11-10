Kocaeli'deki cinayet davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kocasını uyuduğu sırada öldürdükten sonra Yalova'da gömdükleri gerekçesiyle yargılanan kadın 26 yıl, arkadaşı ise ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Sibel Güntaç ile taraf avukatları katıldı, diğer sanık Fahrettin Özcan ile de tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki celsede verilen esasa ilişkin mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Güntaç, esasa ilişkin savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Özcan ise hakkındaki suçlamaları reddetti. "Diğer sanığın baskısı ve iknasıyla oraya gittim ancak gittiğimde Hüsnü Güntaç zaten ölmüştü. Sibel bir anlık sinirle öldürdüğünü söyledi. O aşamadan sonra kendisinin baskısıyla delilleri gizlemeye katıldım." diyen Özcan, beraatini ve tahliyesini istedi.

Yargılama sonunda sanıkların üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçunu işledikleri sonucuna varan mahkeme heyeti, Güntaç ve Özcan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet suçundan 2'şer yıl hapis ve 1200'er lira adli para cezasına çarptırdı.