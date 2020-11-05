Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 12 yıl önce iş adamı Aydın Koçaslan'ı darbederek öldürdükleri iddiasıyla 4 sanığın tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar K.K, F.G, B.A.Y, B.A.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gelen evrak ve dilekçeler okunarak dosyalara konuldu. Duruşmada söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

- Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, F.G. B.A.Y. ve K.K'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay sonrasında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık B.A.A'nın delil yetersizliğinden beraat ettiği aktarılan mütalaada, Ceza Muhakemesi Kanunun 223/7'nci maddesi olan "aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir." hükmü uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının reddine karar verilmesi istendi.