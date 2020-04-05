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Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.04.2020 20:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada tartıştıkları şahsı pompalı tüfekle öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada tartıştıkları şahsı pompalı tüfekle öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı Sokak üzerinde bulunan bir oto boya dükkanı sahibi E.İ. (44) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.A. (34) iş yerine geldi. H.A. ile E.İ. (44) ve E.İ. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında H.A. iddialara göre elindeki tabancayı E.İ.’ye (44) yöneltti. Kendisine yönelen silahı gören E.İ., iş yerindeki pompalı tüfekle H.A.’ya ateş ederek bacağından vurdu. Sağ diz üstünden yaralanan H.A. kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı H.A. ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili E.İ. (44) ve E.İ. gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:44
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Şifa Eczanesi
Darica
Eriş Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Deniz Eczanesi
Golcuk
Şirintepe Eczanesi
Izmit
İskele Eczanesi
Dilovasi
Yeşilova Eczanesi
Izmit
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