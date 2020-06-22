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Kocaeli'deki Dilderesi ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Dilovası Dilderesi ıslahı kapsamında yapılan tesisler ile geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda oluşabilecek taşkın riski ortadan kaldırıldı ve olası can ve mal kaybı önlendi"

KOCAELİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen Dilderesi ıslah çalışmasında yüzde 97 gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun Kocaeli'de yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından bakıldığında su stresi altında olan bir ülke olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tablonun su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kıldığı ifade edildi.

Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün bu anlayış çerçevesinde tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşıdığı, gerek gıda güvenliğinin temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev gördüğü vurgulanarak, bu yatırımların aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşların can ve mal emniyetini sağladığı belirtildi.

Dere ıslahları ile tarım alanları ve yerleşim yerlerinin taşkınlardan korunduğu anlatılan açıklamada, "Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Son yıllarda dere ıslahlarında estetiği, emniyeti ve ekonomiyi ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- "Dilderesi ıslahında yüzde 97 gerçekleşme sağlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün kurulmasından sonra bugüne kadar yaşanmış ve yaşanması muhtemel taşkınlar dikkate alınarak, Dilderesi'nin mansap kısmında DSİ tarafından ıslah çalışması yapıldığını bildirdi.

İş kapsamında yüzde 97 oranında gerçekleşme sağlandığını aktaran Yıldız, "Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ne zarar verilmeden gerekli ıslah çalışmaları bitirilme noktasına gelmiştir. Dere yatağında yapılacak rusubat temizliği sonrasında projemiz tamamlanarak hizmete açılacaktır. Dilovası Dilderesi ıslahı kapsamında yapılan tesisler ile geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda oluşabilecek taşkın riski ortadan kaldırıldı ve olası can ve mal kaybı önlendi." ifadelerini kullandı.

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