YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’deki gazetecilerden deprem bölgesine anlamlı yardım

Kocaeli’deki gazetecilerden deprem bölgesine anlamlı yardım

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarında topladıkları bağışlarla Elazığ ve Malatya’daki deprem bölgelerinde görev yapan meslektaşlarına kışlık polar gönderdi.Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti(KOGACE) yönetim kurulu ve üyeleri, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında bölgede görev yapan meslektaşlarına yardım için harekete geçti.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarında topladıkları bağışlarla Elazığ ve Malatya’daki deprem bölgelerinde görev yapan meslektaşlarına kışlık polar gönderdi.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti(KOGACE) yönetim kurulu ve üyeleri, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında bölgede görev yapan meslektaşlarına yardım için harekete geçti. Afetin yaşanması sonrası Elazığ Gazeteciler Cemiyeti ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti başkanlarını arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, görüşmeleri sonrasında yöneticiler ve üyeler ile birlikte Malatya ve Elazığ’da görev yapan gazetecilere kışlık polar gönderme kararı aldı. Cemiyet yönetimi ve üyeler arasında toplanan yardımlarla alınan polarlar, KOGACE Başkanı Kaplan tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere PTT Başmüdürü Adnan Sert’e teslim edildi.
Deprem bölgesine küçük de olsa yardım yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, “Geçen hafta Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem elbette hepimizi üzdü. 1999 Gölcük Depremi’ni yaşayan bir ilde yaşayan bizler, o arkadaşlarımızın halini anlayabiliyoruz. Bu soğuk günlerde yaşanan bu afette bizimde katkımız olması açısından Malatya ve Elazığ’da yaşayan gazeteci arkadaşlarımıza destek olmak istedik. PTT Başmüdürümüz Adnan Sert Bey’de kargo konusunda bireysel olarak destek olmak istediğini. Müdürümüze ve KOGACE üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kocaeli’deki gazetecilerden deprem bölgesine anlamlı yardım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Kağıtspor, basketbolda liderliği bırakmıyorKağıtspor, basketbolda liderliği bırakmıyor
Küçük Mert Ali, aldığı eğitimle sosyalleştiKüçük Mert Ali, aldığı eğitimle sosyalleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:18
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Sahil Eczanesi
Karamursel
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Beril Eczanesi
Basiskele
Göker Eczanesi
Darica
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Melis Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesporlu karateciler Sakarya’dan 12 madalyayla döndü

İzmit Belediyesporlu karateciler Sakarya’dan 12 madalyayla döndü

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi

"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Başkan Söğüt esnafı dinledi

Başkan Söğüt esnafı dinledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.