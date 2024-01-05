Kocaeli'deki hayvanat bahçesinde kuşların nesli özel programla korunuyor

Darıca ilçesinde 65 dönüm alanda kurulu hayvanat bahçesi, ziyaretçilerine kelaynak, karaakbaba, Mısır akbabası, papağan, leylek, Afrika pengueni, beyaz kakadu gibi birçok türde kuşu yakından görme imkanı sunuyor.

Canlıların doğal yaşam ortamlarına uygun düzenlenen hayvanat bahçesinde, ziyaretçiler için de bilinçlendirme etkinlikleri yapılıyor.

Hayvanat bahçesinde nesli tehlike altındaki kuş türlerinin çoğalması için de çalışmalar yapılarak soy devamlılığına katkı sağlanıyor. Bu kapsamda giriş ücretlerinden 5'er lira türlerin devamı için yürütülen çalışmalara ayrılıyor.

Hayvanat bahçesi bünyesinde bulunan rehabilitasyon merkezinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yönlendirilen kuş türlerinin tedavileri yapılıyor. Rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilecek olanlar doğaya bırakılırken, bakıma alınanlar için yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

"NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KUŞ TÜRLERİ İÇİN ÖZEL PROGRAMLAR HAZIRLIYORUZ"

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Tuğçe Özgür, AA muhabirine, birçoğu nesli tükenme tehlikesinde olan 70 türden 390 kuşa ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Nesli tükenmekte olan kuş türleri için özel programlar hazırladıklarını belirten Özgür, "Parkımızda kuşlara yönelik koruma programı yürütülüyor; onları özel üreme programlarına dahil ediyoruz. Kelaynak, akbaba ve penguenlerde olduğu gibi geçen yıl Afrika penguenlerinden 6 yeni yavru almayı başardık. Bu canlıların yaban hayatta gün geçtikçe sayıları azaldığı için yeni doğan her yavru bize mutluluk kaynağı oluyor." diye konuştu.

Özgür, hayvanat bahçesine getirilen yaralı kuşların bakım ve tedavilerinin yapıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rehabilitasyon binasında bu canlıları tedavi ettikten sonra yaban hayatta yaşamını devam ettirebilecek duruma geldiyse en kısa zamanda onları göç yolundan veya yaban hayatından doğaya geri kazandırıyoruz. Yaban hayatta yaşamını devam ettiremeyecek kuş türüyse parkımızda ev sahipliği yapıyoruz."

Yabani kuşların doğada çeşitli sıkıntılarla karşılaştığına değinen Özgür, "Elektrik tellerine çarpma, besin kaynaklarının tükenmesi, yasa dışı avcılık bunların başında geliyor." ifadesini kullandı.

Papağanların doğada yaşaması gereken canlılar olduğunu dile getiren Özgür, "Evde bakılamayan bu canlılar doğaya salındığında ekosistemi Türkiye olmadığı için ne yazık ki hayatlarına devam edemiyorlar." dedi.

Özgür, Dünya Kuş Günü dolayısıyla hafta sonu düzenleyecekleri özel etkinlikle çocuklara doğayı koruma, kuşları sevme bilinci aşılamak istediklerini, hayvanat bahçesindeki atölyede atık karton ve ahşap malzemelerden kuş evi ve yemlikler yapacaklarını sözlerine ekledi.

