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Kocaeli'deki mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu

KOCAELİ (AA) - Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Kentte sıcaktan bunalanlar, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarındaki mavi bayraklı sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Merkeze yakınlığı dolayısıyla mavi bayraklı Karamürsel Altınkemer ile Kandıra'nın Kumcağız, Kerpe, Miço, Bağırganlı ve Cebeci plajları yoğun ilgi gördü.

Kocaeli'nin Karadeniz'e 70 kilometre kıyısı bulunan ilçesi Kandıra'daki turizm tesisleri Kurban Bayramı'nda tam kapasite hizmet veriyor.

Vatandaşlar mavi bayraklı plajlarda denize girerek ve güneşlenerek tatillerini değenlendirdi.

Serinlemek için denize girmek isteyenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar plaj boyunca yeşil alanlarda piknik yaptı, bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki metre aralıklarla konulan şezlonglarda güneşlenen tatilcilerin bazılarının da sahilde kitap okuyarak vakit geçirdiği gözlendi.

Mavi bayraklı plajlarda görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık anons yapıyor.

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Darica
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Kartepe
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Izmit
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Izmit
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