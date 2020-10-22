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Kocaeli'deki silahlı kavgada 2 tutuklama

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.10.2020 18:46 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki silahlı kavgada 2 tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, evinin balkonunda oturan bir kişinin başından yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili F.T. (30) ve arkadaşı F.K'yi (50) gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfek ve tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin sokakta yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Körfez ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında tüfekle ateş edilmesi üzerine evinin balkonunda oturan Taner Ç. (33) başından yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taner Ç'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

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