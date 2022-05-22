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Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

22.05.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün meydana gelen ve O.A'nın öldüğü, H.Y, Ö.A. ve İ.S'nin de yaralandığı kavgaya ilişkin G.Y, Ö.Y, Ö.Y, İ.Y, S.Y, T.G. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. ve Ö.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.Y. ve S.Y. hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

Diğer şüphelilerden G.Y. savcılıktan serbest bırakılırken, T.G. ve Ö.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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