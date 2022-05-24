Kocaeli'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazasında halat yüklü tırın çarptığı baba ve 2 kızı ile sürücü yaralandı.

İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi'nde S.B. yönetimindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü tır, yokuş aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kameriyeye çarpıp devrildi.

Sürücünün yanı sıra kameriyede bulunan H.T. ile 14-15 yaşlarındaki kızları R.T. ve A.T. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.B. ve A.T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



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